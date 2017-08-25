"Анжи" одержал первую победу под руководством Скрипченко

В матче 8-го тура чемпионата России "Анжи" одержал победу над "Уфой" – 1:0. Единственный гол во встрече был забит в первом тайме.

Нападающий махачкалинцев Хуан Лескано на 18-й минуте игры переправил мяч в ворота, воспользовавшись несогласованностью действий голкипера Александра Беленова и одного из защитников уфимцев. Этот гол стал дебютным для аргентинца в составе махачкалинцев, после чего он показал послание на своем щитке.

На последних минутах "Уфа" пошла вперед большими силами. В одном из розыгрышей углового принял участие вратарь Беленов, но этого оказалось недостаточно, чтобы забить.

Отметим, что данная победа стала первой для "Анжи" под руководством Вадима Скрипченко. Белорусский специалист возглавил клуб по ходу сезона, сменив на посту главного тренера Александра Григоряна.

Напомним, что первый матч под руководством Скрипченко "Анжи" проиграл "Рубину" со счетом (0:6).

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Уфа" - 1:0

Гол: Лескано, 18 (1:0).

"Анжи": Будаков, Мусалов, Брызгалов, Армаш, Полуяхтов, Данченко (Хубулов, 80), Афонин, Тетрашвили, Маркелов (Яковлев, 57), Лескано, Долгов (Базелюк, 68).

"Уфа": Беленов, Стоцкий, Табидзе (Абдулавов, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Пауревич, Ванек (Кротов, 75), Засеев, Игбун, Фатаи (Сысуев, 63).

Предупреждения: Йокич, 45+1. Маркелов, 51. Сысуев, 69. Лескано, 90+3.

Судьи: Николаев. Елеференко, Шаламберидзе (все Москва).

25 августа. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

Трансляция матча "Анжи" – "Уфа"