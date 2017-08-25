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21:53 | Футбол — РФПЛ

"Анжи" одержал первую победу под руководством Скрипченко

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В матче 8-го тура чемпионата России "Анжи" одержал победу над "Уфой" – 1:0. Единственный гол во встрече был забит в первом тайме.

Нападающий махачкалинцев Хуан Лескано на 18-й минуте игры переправил мяч в ворота, воспользовавшись несогласованностью действий голкипера Александра Беленова и одного из защитников уфимцев. Этот гол стал дебютным для аргентинца в составе махачкалинцев, после чего он показал послание на своем щитке.

На последних минутах "Уфа" пошла вперед большими силами. В одном из розыгрышей углового принял участие вратарь Беленов, но этого оказалось недостаточно, чтобы забить.

Отметим, что данная победа стала первой для "Анжи" под руководством Вадима Скрипченко. Белорусский специалист возглавил клуб по ходу сезона, сменив на посту главного тренера Александра Григоряна.

Напомним, что первый матч под руководством Скрипченко "Анжи" проиграл "Рубину" со счетом (0:6).

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Уфа" - 1:0

Гол: Лескано, 18 (1:0).

"Анжи": Будаков, Мусалов, Брызгалов, Армаш, Полуяхтов, Данченко (Хубулов, 80), Афонин, Тетрашвили, Маркелов (Яковлев, 57), Лескано, Долгов (Базелюк, 68).

"Уфа": Беленов, Стоцкий, Табидзе (Абдулавов, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Пауревич, Ванек (Кротов, 75), Засеев, Игбун, Фатаи (Сысуев, 63).

Предупреждения: Йокич, 45+1. Маркелов, 51. Сысуев, 69. Лескано, 90+3.

Судьи: Николаев. Елеференко, Шаламберидзе (все Москва).

25 августа. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

Трансляция матча "Анжи" – "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Tom Sowyer

Нефилим, сегодня в особенном плюсе

22:43

L Osokin

Семака накернили.

22:40

allehandro

Tom Sowyer, я в плюсе)))) фонбет 5,5 давали на 1-0

22:23

Нефилим

Tom Sowyer запомни, букмекеры ВСЕГДА в плюсе!

22:20

Kupservas

Думаю, не победил, а договорился. Во втором круге вернут...

22:18

Tom Sowyer

Букмекеры в плюсе;)

22:14

Serenky25

Мне почему то кажется, что в УФЕ установка на игру дается типа: "Ну вы знаете что делать! Выйдите и порвите их!". Могут порвать....а могут иих...:))))

22:10

Фуля

До Спартака 2 очка. Давай, Анжи, нажми.

22:08

Slim Taller

С трудом,но отбились.А Семак не только багаж Гончаренко потерял, но и ручную кладь.

21:59