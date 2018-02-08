"Анжи" одержал четвертую победу на сборах, обыграв минское "Динамо"

"Анжи" победил минское "Динамо" со счетом 2:0 в товарищеском матче. Голами отметились Паул Антон и Хуан Эдуардо Лескано. Встреча прошла в рамках учебно-тренировочного сбора российского клуба в Белеке.

Эта победа стала для махачкалинцев четвертой в четырех играх. При этом футболисты "Анжи" не пропустили ни одного гола.

Товарищеский матч

"Анжи" – "Динамо Мн" – 2:0 (0:0)

Голы: Антон, 50 (1:0). Лескано, 84 (2:0).

"Анжи": Лория (Будаков, 46), Полуяхтов (Армаш, 59), Тетрашвили (Эльмурзаев, 59), Самарджич (Бакаев, 59), Брызгалов, Антон (Чайковский, 59), Глебов (Лескано, 59), игрок на просмотре (Яковлев, 67), Маркелов (Иванченко, 59), Прудников (Калмыков, 59), Будковский (Поку, 59).

8 февраля. Белек