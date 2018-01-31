"Анжи" обыграл "Сумгаит", "Тосно" уступил "Черно Море"

"Анжи" в товарищеском матче обыграл азербайджанский "Сумгаит" - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Арсен Хубулов.

В еще одном поединке "Тосно" уступил болгарскому "Черно Море" - 0:1.

Товарищеские матчи

"Анжи" - "Сумгаит" - 1:0 (1:0)

Гол: Хубулов, 24 (1:0).

"Анжи": Лория (Будаков, 46), Полуяхтов (Армаш, 57), Самарджич (Черов, 57), Брызгалов (Эльмурзаев, 57), Бакаев (Чансельор, 57), Хубулов (Чайковский, 57), Антон (Закиров, 57), Маркелов (Глебов, 57), Прудников (Иванченко, 57), Яковлев (Калмыков, 57), Поку, Лескано.

"Черно Море" - "Тосно" - 1:0 (1:0)

Гол: Фенуш, 37 (1:0).

"Тосно": Опарин (Юрченко, 46), Маргасов (Галиулин, 62), Миюшкович (Сухарев, 46), Чернов (Буйволов, 46), Дугалич (Скворцов, 62), Быстров (Палиенко, 46), Мирзов (Трошечкин, 46), Нуну Роша (Карницкий, 46), Полетанович (Андерсон Карвалью, 46), Рикардинью (Труич, 46), Мелкадзе.

Предупреждение: Палиенко, 77.

Удаление: Томбак (Черно Море), 63.