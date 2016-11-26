"Анжи" обыграл "Ростов" в молодежном первенстве

"Ростов" на своем поле потерпел поражение от "Анжи" в матче 15-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Примечателен тот факт, что ростовская команда не реализовала пенальти в самом начале встречи.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
15-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Анжи" (Махачкала) - 1:3 (1:0)
Голы: Захаров, 36 (1:0). Агабалаев, 66 (1:1). Щербак, 81 (1:2). Ходаковский, 88 (1(cat)).
Нереализованный пенальти: Захаров (Р), 9 (вратарь)
Судья: Кошко (Белореченск).
26 ноября. Батайск. Стадион "Локомотив".