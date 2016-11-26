14:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" обыграл "Ростов" в молодежном первенстве

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"Ростов" на своем поле потерпел поражение от "Анжи" в матче 15-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Примечателен тот факт, что ростовская команда не реализовала пенальти в самом начале встречи.

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Молодежные команды

15-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Анжи" (Махачкала) - 1:3 (1:0)

Голы: Захаров, 36 (1:0). Агабалаев, 66 (1:1). Щербак, 81 (1:2). Ходаковский, 88 (1(cat)). 

Нереализованный пенальти: Захаров (Р), 9 (вратарь)

Судья: Кошко (Белореченск).

26 ноября. Батайск. Стадион "Локомотив".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2016-2017/

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