"Анжи" обыграл "Динамо", Дюпин на последних минутах отразил пенальти

"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Динамо" в матче 8-го тура РПЛ (1:0). Единственный гол в этой встрече забил нападающий Андрес Понсе, результативная передача на счету хавбека Владислава Кулика.

На 90-й минуте встречи в ворота "Анжи" был назначен пенальти за игру рукой защитника Дмитрия Белорукова в своей штрафной. Голкипер Юрий Дюпин отразил удар нападающего Евгения Луценко.

"Анжи" поднялся на 14-е место в РПЛ, в его активе 6 очков. "Динамо" с 10 очками осталось на 6-м.

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

"Динамо" (Москва) - "Анжи" (Махачкала) - 0:1 (0:0)

Гол: Понсе, 49.

Нереализованный пенальти: Луценко, 90+1 (вратарь)

"Динамо" (Москва): Шунин, Хольмен, Рыков, Шуньич, Рауш, Кардозу, Соу (Марков, 53), Тетте, Панченко (Черных, 63), Жоаузинью, Луценко.

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Савичев, Чансельор, Белоруков, Новосельцев, Рабиу (Ондуа, 89), Долгов (Удалый, 70), Кулик, Чайковский (Хамдамов, 48), Гиголаев, Понсе.

Предупреждения: Чайковский, 15. Новосельцев, 59. Дюпин, 88.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа), Воронцов (Ярославль).

22 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".

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