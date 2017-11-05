"Анжи" обыграл "Амкар". Маркелов оформил дубль и был удален

"Амкар" на своем поле проиграл "Анжи" (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России. Победу гостям принес дубль Ивана Маркелова, у хозяев единственный мяч на счету Михаила Костюкова.

Отметим, что пермяки заканчивали матч в большинстве - на 63-й минуте встречи Маркелов получил вторую желтую карточку за фол на Саиде Эззатоллахи.

Уступив "Анжи", команда Гаджи Гаджиева прервала серию из шести игр без поражений (3 победы, 3 ничьих). Махачкалинцы продлили беспроигрышную серию до трех встреч (2 победы, 1 ничья).

Благодаря этой победе "Анжи" набрал 16 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги, обойдя "Динамо" (15 очков). "Амкар" продолжает располагаться на 12-й строчке (17).

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Амкар" (Пермь) - "Анжи" (Махачкала) - 1:2 (1:2)

Голы: Маркелов, 5 (0:1). Костюков, 13 (1:1). Маркелов, 28 (1:2).

"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Конде (Милькович, 57), Белоруков, Идову, Эззатоллахи, Гол (Гащенков, 46), Огуде, Костюков (Форбс, 76), Мельников, Бодул.

"Анжи": Лория, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Армаш, Данченко (Эльмурзаев, 86), Бакаев, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 84), Маркелов, Прудников (Дибиргаджиев, 90).

Предупреждения: Маркелов, 21. Костюков, 34. Конде, 41. Бодул, 51. Идову, 57. Гащенков, 73. Тетрашвили, 78. Кацаев, 84.

Удаление: Маркелов, 63 (грубая игра).

Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Елеференко, Еремин (все Москва).

5 ноября. Пермь. Стадион "Звезда".