"Анжи" обязали рассчитаться со Скрипченко

Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление Вадима Скрипченко в отношении "Анжи", информирует официальный сайт союза. Махачкалинский клуб обязали выплатить задолженность по заработной плате за период с февраля 2018 года по май 2018-го, а также проценты за задержку выплаты.

В качестве обеспечительной меры на "Анжи" наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

По итогам прошлого сезона "Анжи" занял 14-е место в чемпионате России, в стыковых матчах проиграл "Енисею", но остался в премьер-лиге из-за банкротства "Амкара". В конце мая Скрипченко ушел из "Анжи" – его контракт истек, сейчас команду возглавляет Магомед Адиев.