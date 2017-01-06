"Анжи" объявил об уходе Дороченко, начальником команды стал экс-арбитр Игорь Егоров

"Анжи" на своем официальном сайте объявил об очередных перестановках в клубе. Спортивным директором команды назначен Александр Танцюра. Занимавший эту должность Сергей Доронченко и его заместитель Сергей Марушко, а также начальник селекционного отдела Николай Хлыстунов покидают "Анжи".



Советником президента махачкалинцев Османа Кадиева станет Владимир Шуклин. Начальником команды назначен известный в прошлом футбольный арбитр Игорь Егоров. Заместителем генерального директора стал Эльдар Исаев. О других изменениях клуб сообщит дополнительно.

Напомним, ранее "Анжи" объявил о скором расставании с ведущими игроками, смене владельца (клуб окончательно покинул Сулейман Керимов) и смене главного тренера (Павел Врба уехал из Махачкалы, с командой будет работать Александр Григорян).