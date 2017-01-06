16:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" объявил об уходе Дороченко, начальником команды стал экс-арбитр Игорь Егоров

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"Анжи" на своем официальном сайте объявил об очередных перестановках в клубе. Спортивным директором команды назначен Александр Танцюра. Занимавший эту должность Сергей Доронченко и его заместитель Сергей Марушко, а также начальник селекционного отдела Николай Хлыстунов покидают "Анжи".

Советником президента махачкалинцев Османа Кадиева станет Владимир Шуклин. Начальником команды назначен известный в прошлом футбольный арбитр Игорь Егоров. Заместителем генерального директора стал Эльдар Исаев. О других изменениях клуб сообщит дополнительно.

Напомним, ранее "Анжи" объявил о скором расставании с ведущими игроками, смене владельца (клуб окончательно покинул Сулейман Керимов) и смене главного тренера (Павел Врба уехал из Махачкалы, с командой будет работать Александр Григорян).

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Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_soobshhaet_o_kadrovih_izmenenijah060117/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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GalacticBoy

Пусть развалят это Анжи окончательно,никому не нужен этот клуб

17:11

delacrua

ахаха. Егоров в инфраструктуру клуба затесался. наверняка там связи. без судеек точно из опы не вылезти ))) чудеса перед рождеством.

17:03

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