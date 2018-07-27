"Анжи" объявил о переходе Гаэля Ондуа

"Анжи" подписал контракт с хавбеком Гаэлем Ондуа, информирует официальный сайт клуба. 22-летний камерунец с детства жил в России, так как его отец работал в посольстве Камеруна.
Он выступал за молодежную команду ЦСКА, а также провел один кубковый матч за основную команду армейцев. Последним клубом полузащитника была украинская "Заря".
В "Анжи" перешел Гаэль Ондуа 🇨🇲 https://t.co/GfgiuvGpkv pic.twitter.com/eIFyponyRH– ФК "Анжи" (@fc_anji) 27 июля 2018 г.
В 1-м туре РПЛ "Анжи" сыграет с "Уралом" 28 июля в 16:30.