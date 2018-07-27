"Анжи" объявил о переходе Гаэля Ондуа

"Анжи" подписал контракт с хавбеком Гаэлем Ондуа, информирует официальный сайт клуба. 22-летний камерунец с детства жил в России, так как его отец работал в посольстве Камеруна.

Он выступал за молодежную команду ЦСКА, а также провел один кубковый матч за основную команду армейцев. Последним клубом полузащитника была украинская "Заря".

В 1-м туре РПЛ "Анжи" сыграет с "Уралом" 28 июля в 16:30.

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