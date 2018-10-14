18:12 14 октября | Футбол — РПЛ

"Анжи" объявил о начале продажи билетов на матч с ЦСКА на домашней арене

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"Анжи" объявил о том, что завтра стартует продажа билетов на матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА. Подчеркивается, что встреча состоится на домашнем стадионе клуба в Каспийске. 

Ранее руководство "Анжи" просило РПЛ перенести матч в Москву из-за отсутствия денег на перелет в Махачкалу, но получило отказ. 

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов в интервью "СЭ" заявил, что билеты до сих пор не куплены.

 

Анжи - ЦСКА

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