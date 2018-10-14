"Анжи" объявил о начале продажи билетов на матч с ЦСКА на домашней арене

"Анжи" объявил о том, что завтра стартует продажа билетов на матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА. Подчеркивается, что встреча состоится на домашнем стадионе клуба в Каспийске.

Ранее руководство "Анжи" просило РПЛ перенести матч в Москву из-за отсутствия денег на перелет в Махачкалу, но получило отказ.

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов в интервью "СЭ" заявил, что билеты до сих пор не куплены.

Билеты на матч с ЦСКА 🦅vs🐴



В понедельник, 15 октября, стартует продажа билетов на матч #АнжиЦСКА, который состоится на Анжи Арене 19 октября.



Купить билет онлайн можно прямо сейчас https://t.co/xr5mT2gdBe pic.twitter.com/UQlSD2951a – ФК "Анжи" (@fc_anji) 14 октября 2018 г.

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