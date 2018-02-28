"Анжи" - обладатель премии РФПЛ за fair play по итогам декабря

"Анжи" стал обладателем премии РФПЛ за fair play по итогам декабря, информирует официальный сайт лиги. В декабре "Анжи" провел в чемпионате России два матча - со "СКА-Хабаровск" (4:0) и с "Динамо" (0:2). Церемония награждения состоится 2 марта перед началом встречи 21-го тура "Анжи" - "Рубин".

Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей высокие оценки по шести основным параметрам: количество желтых и красных карточек, зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд и поведение болельщиков.