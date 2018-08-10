"Анжи", несмотря на финансовые проблемы, сыграл вничью со "Спартаком" в молодежном первенстве

"Спартак" и "Анжи" в матче молодежного первенства премьер-лиги сыграли вничью - 1:1.
Напомним, что махачкалинский клуб продолжает испытывать серьезные финансовые проблемы. Несмотря на это, молодежная команда в двух последних матчах набрала 4 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.
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3-й тур
"Спартак" (Москва) - "Анжи" (Махачкала) - 1:1 (1:1)
Голы: Агаларов, 14 - с пенальти (0:1). Прошляков, 30 (1:1).
Удаление: Прошляков (Спартак М - мол.), 60.
Судья: СМИРНОВ (Московская область).
10 августа. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/