"Анжи" не проявлял интереса к продлению аренды Эззатоллахи, хавбек вернется в "Ростов"

Мехди Хагитали, агент полузащитника "Ростова" Саида Эззатоллахи, сообщил, что "Анжи" не проявлял интереса к продлению арендного соглашения или выкупу иранца. Эззатоллахи перешел на правах аренды в махачкалинский клуб в начале 2017 года и за это время провел за махачкалинцев семь матчей, в четырех из которых выходил на замену во втором тайме.

– Права на Саида принадлежат "Ростову", по окончании аренды в "Анжи" он продолжит выступления за ростовский клуб, – цитирует "Р-Спорт" Хагитали. – В "Анжи" не проявляли интереса ни к выкупу, ни к продлению арендного соглашения с футболистом.