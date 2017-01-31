12:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" не хочет спешить с подписанием контракта с Брызгаловым

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Руководитель пресс-службы "Анжи" Айдемир Даганов подчеркнул, что клуб не торопится подписывать контракт с защитником "Терека" Сергеем Брызгаловым. По его словам, переговоры о трансфере идут в рабочем порядке.

"Мы не собираемся спешить, все идет в рабочем порядке, - приводит ТАСС слова Даганова. - Не хотим, чтобы получилось, как с Виталием Дьяковым".

Ранее "Анжи" прервал переговоры с защитником Дьяковым. По словам представителя пресс-службы, "было затягивание процесса подписания, а в условиях конкуренции со стороны других претендентов решено было пойти на такой шаг".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3984764

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