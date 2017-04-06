"Анжи" не хочет играть в пятницу по религиозным соображениям

"Анжи" попросил руководство Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) не ставить домашние матчи клуба на пятницу, потому что это священный день для мусульман, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Пятница - особенный для дагестанцев, как и для всех мусульман, день недели, - говорится в сообщении. - Люди стараются в этот день совершать коллективный пятничный намаз, посвящают себя семье и близким, и этот день является не самым удобным для посещения матчей любимой команды. Это, конечно же, не может не сказаться на заполняемости трибун. Поэтому мы и обратились с просьбой при составлении календаря учитывать особенности нашего региона".

Напомним, в текущем сезоне "Анжи" дважды проводил домашние матчи в пятницу. 17 марта в игре 20-го тура махачкалинцы играли против "Оренбурга" и 31 марта в матче 21-го тура - с "Уралом".