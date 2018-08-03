"Анжи" нашел деньги на отправку основы и молодежки в Уфу. Дублеры поедут на автобусе

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов сообщил "СЭ", что махачкалинский клуб нашел средства для отправки основного и молодежного составов в Уфу на матчи 2-го тура РПЛ. Обе встречи в столице Башкирии пройдут в понедельник, 6 августа.

– Дублеры сегодня вечером на автобусе выезжают из Махачкалы в Уфу. Оттуда она отправятся в Москву для подготовки к игре следующего тура с молодежкой "Спартака", после этого вернутся домой, – сказал Флегонтов. – С основой ситуация проще, поскольку он базируется в Подольске – команда полетит в Башкирию из Москвы в воскресенье.

– В целом проблемы с долгами еще не решены?

– Нет, ситуация пока остается неизменной. (Иван ТОРОПЦЕВ)