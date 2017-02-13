"Анжи" начал заключительный тренировочный сбор в Турции, сообщает официальный сайт клуба. Во время пребывания в Белеке махачкалинцы сыграют четыре контрольных матча.

17 февраля "Анжи" встретится с туркменским "Шагадамом", а 20, 23 и 25 февраля состоятся игры с представителями чемпионата Казахстана – "Кайратом", "Атырау" и "Иртышом" соответственно.

Сбор завершится 27 февраля. В этот же день команда отправится на самолете прямым рейсом в Уфу на матч 1/4 финала Кубка России против "Уфы", который состоится 1 март а.