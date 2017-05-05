"Анжи" начал подготовку к матчу с "Локомотивом"

"Анжи" приступил к тренировкам в рамках подготовки к домашней игре 27-го тура чемпионата России с "Локомотивом", сообщает пресс-служба клуба. После игры с "Краснодаром" команда получила два выходных дня, а вчера у подопечных Александра Григоряна состоялась первая тренировка на этой неделе. Занятие проходило вечером на резервном поле "Анжи Арены" с естественным покрытием. Длилось оно полтора часа: после интенсивной разминки отрабатывались элементы взаимодействия командной игры и розыгрышей атак "один в один". Затем игроки были разделены на три команды и провели мини-турнир на коротком поле.

Отмечается, что сыграть с "Локомотивом" не смогут травмированный Филипп Будковский и Адлан Кацаев, а также Аяз Гулиев, который получил четвертую желтую карточку в игре с "Краснодаром".

Матч "Анжи" - "Локомотив" состоится в понедельник, 8 мая, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.