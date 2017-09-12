"Анжи" начал подготовку к "Краснодару" без Мусалова и Яковлева

Игроки "Анжи" в понедельник начали подготовку к матчу 10-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщает пресс-служба махачкалинского клуба. В тренировке на "Анжи Арене" приняли участие все футболисты за исключением защитника Магомеда Мусалова и нападающего Павла Яковлева, которые находятся в лазарете.

Тренировка продолжалась чуть более часа и началась с разминки. В нее входили элементы силовой работы, заменяющие работу в тренажерном зале. Затем футболисты перешли к "квадратам" и упражнениям на отработку действий в обороне и атаке.

Матч "Анжи" - "Краснодар" состоится 16 сентября. Махачкалинцы в 9-м туре сыграли вничью с "Тосно" (1:1). Команда занимает 14-е место в турнирной таблице.