"Анжи" на сборе в Словении проведет шесть контрольных матчей

"Анжи"​ начнет подготовку к сезону 7 июня, информирует официальный сайт клуба. В этот день на "Анжи Арене" начнется первый учебно-тренировочный сбор команды, который продлится до 16 числа.

Занятия будут проходить на резервном газоне стадиона. В течение десяти дней по намеченной программе футболисты главным образом будут работать над восстановлением физического состояния.



20 июня в Москве футболистам предстоит пройти медосмотр, а на следующий день подопечные Александра Григоряна отправятся в город Чатеж-на-Сави (Словения), где с 21 июня по 6 июля пройдет второй сбор.



На словенском сборе "Анжи" планирует провести шесть контрольных матчей. В числе возможных соперников – румынские клубы "Динамо" (Бухарест), "ЧФР" (Клуж), "Астра" (Джурджу), сербский "Чукарички" (Белград), словацкая "Жилина" (Жилина) и хорватский "Хайдук" (Сплит).