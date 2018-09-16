"Анжи" - "Краснодар": стали известны составы команд

Стали известны стартовые составы команд на матч 7-го тура российской премьер-лиги "Анжи" - "Краснодар". В атаке махачкалинского клуба сыграет Андрес Понсе, в нападении гостей - Иван Игнатьев.

"Анжи": Дюпин - Белоруков, Удалый, Новосельцев - Кацаев, Кулик, Савичев, Ондуа, Мохаммед, Хамдамов - Понсе.

Запасные: Сугробов, Чансельор, Гиголаев, Глебов, Чайковский, Маркелов, Ахъядов, Долгов.

"Краснодар": Крицюк - Петров, Мартынович, Фьолусон - Стоцкий, Газинский, Каборе, Классон, Мамаев, Вандерсон - Игнатьев.

Запасные: Синицын, Адамов, Шишкин, Марков, Страндберг, Рамирес, Перейра, Окриашвили, Куэва, Сулейманов.

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