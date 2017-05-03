"Анжи" идентифицировал 12 болельщиков, участвовавших в драке

"Анжи" идентифицировал 12 болельщиков, которые участвовали в потасовке перед матчем 26-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (0:0). С ними будет проведена профилактическая беседа.

Перед игрой болельщики обоих клубов устроили массовую драку около стадиона. Позднее полиции удалось задержать зачинщиков потасовки с обеих сторон.

– У нас есть предоставленный краснодарской полицией список болельщиков, которые принимали участие в драке, – цитирует ТАСС руководителя отдела по работе с болельщиками махачкалинской команды Загида Кебедгаджиева. - Мы проведем с ними профилактические беседы. Нельзя сразу рубить сплеча, надо поговорить, провести работу, а дальше будем смотреть. На данный момент идентифицировали 12 болельщиков.

Напомним, что вчера "Краснодар" заявил, что запретит на год посещение домашних матчей шести фанатам, участвовавшим в стычке.