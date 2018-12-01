"Анжи" и "Уфа" сыграли вничью в матче 16-го тура премьер-лиги - 0:0.

Полузащитник команды хозяев Владислав Кулик на 77-й минуте встречи не реализовал пенальти.

"Уфа" и "Анжи" набрали по 15 очков и обогнали в турнирной таблице "Крылья Советов", которые не сыграли свой матч из-за погодных условий.

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Уфа" - 0:0

Нереализованный пенальти: Кулик, 77 (вратарь)

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Гапон, Удалый, Новосельцев, Савичев, Ондуа, Чайковский, Кулик, Гиголаев (Глебов, 70), Долгов (Кацаев, 55), Понсе (Ахъядов, 75).

"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Тилль (Бизяк, 56), Ванек (Пауревич, 70), Карп, Кротов, Игбун, Сысуев (Никитин, 24).

Предупреждения: Чайковский, 48. Карп, 49. Долгов, 49. Табидзе, 69. Бизяк, 78. Никитин, 84.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Кобзев (Москва), Воронцов (Ярославль).

1 декабря. Каспийск. Стадион "Анжи Арена

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