"Анжи" и "Терек" голов не забили

"Анжи" и "Терек" в заключительном матче 10-го тура чемпионата России победителя не выявили. Встреча, прошедшая в Каспийске, завершилась со счетом 0:0. На 82-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник грозненцев Факундо Пирис.
После этой игры "Терек" и "Анжи" продолжают занимать 7-е и 8-е места соответственно.
Чемпионат России
Премьер-лига
10-й тур
"Анжи" (Махачкала) - "Терек" (Грозный) - 0:0
"Анжи": Беленов, Паршивлюк, Гаджибеков (Тигиев, 69), Шандау, Мусалов, Иличевич, Ямбере, Гасанов, Эбесилио (Бериша, 46), Маевский, Боли (Будковский, 86).
"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Митришев (Роши, 81), Кузяев, Пирис, Грозав (Иванов, 82), Торже (Лебеденко, 74), Балай.
Предупреждения: Пирис, 22. Шандау, 58. Анхель, 65. Городов, 90+2.
Удаление: Пирис (Терек), 82 (грубая игра).
Судьи: МАТЮНИН (Москва). Колосков (Уфа), Ильясов (Узбекистан).
17 октября. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".
Kupservas
Врба понял, российский футбол в поддавки, следующий на выход...
21:44
Ruslanas
Я тоже на ничью поставил. но думал, всё таки по одному забьют соседи.
21:39
Коновалов
ожидаемо. две равные команды. я тож на 0-0 ставил.
21:30