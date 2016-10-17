21:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" и "Терек" голов не забили

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"Анжи" и "Терек" в заключительном матче 10-го тура чемпионата России победителя не выявили. Встреча, прошедшая в Каспийске, завершилась со счетом 0:0. На 82-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник грозненцев Факундо Пирис.

После этой игры "Терек" и "Анжи" продолжают занимать 7-е и 8-е места соответственно.

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Терек" (Грозный) - 0:0

"Анжи": Беленов, Паршивлюк, Гаджибеков (Тигиев, 69), Шандау, Мусалов, Иличевич, Ямбере, Гасанов, Эбесилио (Бериша, 46), Маевский, Боли (Будковский, 86).

"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Митришев (Роши, 81), Кузяев, Пирис, Грозав (Иванов, 82), Торже (Лебеденко, 74), Балай.

Предупреждения: Пирис, 22. Шандау, 58. Анхель, 65. Городов, 90+2.

Удаление: Пирис (Терек), 82 (грубая игра).

Судьи: МАТЮНИН (Москва). Колосков (Уфа), Ильясов (Узбекистан).

17 октября. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Kupservas

Врба понял, российский футбол в поддавки, следующий на выход...

21:44

Ruslanas

Я тоже на ничью поставил. но думал, всё таки по одному забьют соседи.

21:39

Коновалов

ожидаемо. две равные команды. я тож на 0-0 ставил.

21:30

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