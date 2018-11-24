"Анжи" и "Рубин" сыграли вничью

"Анжи" и "Рубин" в матче 15-го тура российской премьер-лиги победителя не выявили - 1:1.

В составе махачкалинского клуба отличился Павел Долгов. За казанский клуб гол забил Игорь Калинин.

"Анжи", набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, "Рубин" остался на 8-м месте, имея в своем активе 21 очков.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Рубин" (Казань) - 1:1 (1:1)

Голы: Калинин, 27 (0:1). Долгов, 36 (1:1).

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Гапон, Удалый, Новосельцев, Савичев, Ондуа, Чайковский, Кацаев (Понсе, 67), Кулик, Гиголаев (Чансельор, 81), Долгов (Ахъядов, 74).

"Рубин" (Казань): И.А.Коновалов, Цаллагов, Уремович, Сесар Навас, Гранат, Калинин, Могилевец, Байрамян, И.Коновалов (Камболов, 46), Полоз (Шекари, 64), Азмун.

Предупреждения: Чайковский, 23. Камболов, 49. Цаллагов, 70. Сесар Навас, 76. Понсе, 76.

Судьи: Иванов. Березнев, Усачев (все - Ростов-на-Дону).

24 ноября. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

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