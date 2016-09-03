"Анжи" и "Оренбург" обменялись домашними матчами

"Анжи" и "Оренбург" договорились об обмене домашними матчами премьер-лиги, сообщает официальный сайт махачкалинцев. Согласно первоначальному календарю команды должны были встретиться 10 сентября на "Анжи Арене" в Каспийске, однако в связи с необходимостью проведения комплекса мероприятий по улучшению состояния газона махачкалинцы обратились к "Оренбургу" с предложением обменяться домашними матчами, и южноуральский клуб ответил согласием.

Таким образом, 10 сентября в 6-м туре команды сыграют в Оренбурге. Матч второго круга (20-й тур), соответственно, состоится в Каспийске в марте следующего года. При этом в календаре чемпионата изменений в связи с этим не будет. Команды формально сохранят за собой статус принимающей стороны в этих матчах в соответствии с первоначальным календарем: "Анжи" – 10 сентября, "Оренбург" – в марте 2017 года.