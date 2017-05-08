"Анжи" и "Локомотив" голов не забили

"Анжи" и "Локомотив" разошлись миром в матче 27-го тура чемпионата России.

После этой игры хозяева (30 очков) обошли "Урал" (29 баллов) и поднялись на 11-е место в премьер-лиге, в свою очередь железнодорожники (36 очков) обошли "Рубин" (35 баллов) и поднялись на восьмую позицию в турнирной таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Локомотив" (Москва) – 0:0

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Мусалов, Хубулов (Хадарцев, 75), Эззатоллахи, Тетрашвили, Яковлев (Будковский, 71), Прудников (Асильдаров, 11), Кацаев.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Михалик, В.Денисов, Ал.Миранчук, Тарасов (Баринов, 58), И.Денисов, Фернандеш (Касаев, 70), Фарфан (Майкон, 46), Ари.

Предупреждения: Тетрашвили, 15. Баринов, 81. И.Денисов, 88. Игнатьев, 90+2.

Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь), Лунев (Новосибирск).

8 мая. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".

Трансляция матча "Анжи" – "Локомотив"