"Анжи" и Фибель расторгли контракт

"Анжи" расторг контракт с 31-летним защитником Тома Фибелем. Французский футболист осенью минувшего года был арестован в Бельгии.

По всей видимости, это связано с автокатастрофой, в которую в 2008 году угодил футболист – тогда он, как сообщали бельгийские СМИ, в состоянии алкогольного опьянения сбил мотоциклиста, который позднее скончался.

В итоге Фибель был приговорен к двум годам лишения свободы и был лишен на три года водительских прав. Однако по непонятным причинам он не отправился отбывать наказание в тюрьму.

– Единственное, что могу сказать – "Анжи" расторг контракт с Фибелем. Больше никаких комментариев, к сожалению, дать не могу, – сказал "СЭ" спортивный директор махачкалинского клуба Александр Танцюра. (Андрей СИЗЯКИН)

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