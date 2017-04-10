"Анжи" хочет добиться компенсации от Шандау за разрыв контракта

Спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра сообщил, что махачкалинский клуб намерен добиться компенсации от бывшего игрока команды Шандау за досрочный разрыв контракта. В середине марта агент 29-летнего бразильца сообщил, что игрок покинул команду и стал свободным агентом.

- Ситуация сейчас в стадии разрешения, - цитирует ТАСС Танцюру. - Мы обозначали Шандау, что не хотим расставаться, он отвечал взаимностью, но в какой-то момент мы друг друга недопоняли. Сейчас пытаемся в нормальном, доброжелательном порядке этот вопрос решить, этим занимаются наша юридическая служба и его агенты. Мы хотим добиться компенсации за досрочное расторжение контракта.