"Анжи" готовится к "Спартаку": Чансельор восстановился после травмы, Маркелов лечится

"Анжи" продолжает подготовку к матчу 17-го тура чемпионата России со "Спартаком". Сегодня команда провела тренировку.

Как сообщает официальный сайт клуба, защитник Джон Чансельор восстановился после небольшого повреждения и занимается в общей группе. Форвард Иван Маркелов, заболевший накануне игры с "Уфой", продолжает лечение. Полузащитник Игорь Чайковский получил в игре с "Уфой" восьмую желтую карточку и пропустит матч со "Спартаком".

Матч "Анжи" - "Спартак" состоится 12 декабря и начнется в 20.00 по московскому времени.

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