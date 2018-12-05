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"Анжи" готовится к "Спартаку": Чансельор восстановился после травмы, Маркелов лечится

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"Анжи" продолжает подготовку к матчу 17-го тура чемпионата России со "Спартаком". Сегодня команда провела тренировку.

Как сообщает официальный сайт клуба, защитник Джон Чансельор восстановился после небольшого повреждения и занимается в общей группе. Форвард Иван Маркелов, заболевший накануне игры с "Уфой", продолжает лечение. Полузащитник Игорь Чайковский получил в игре с "Уфой" восьмую желтую карточку и пропустит матч со "Спартаком".

Матч "Анжи" - "Спартак" состоится 12 декабря и начнется в 20.00 по московскому времени.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_gotovitsja_k_igre_so_spartakom_video051218/

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