"Анжи" готовится к "Оренбургу" с Паршивлюком и Яковлевым, но без Иличевича и Эбесилио

"Анжи" продолжает свою подготовку к матчу 6-го тура премьер-лиги против "Оренбурга". Команда чередует режим двухразовых тренировок с работой один раз в день.

У махачкалинцев есть потери – Иво Иличевич и Лоренцо Эбесилио занимаются по индивидуальной программе из-за мышечных проблем. Кроме того, свое восстановление от травм продолжают Мохммед Рабиу, Али Гаджибеков и Батраз Хадарцев.

Вместе с тем, в тренировочных занятиях принимают полноценное участие новобранцы команды Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев.

9 сентября "Анжи" отправится в Оренбург, где на следующий день состоится матч.