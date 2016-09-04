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"Анжи" готовится к "Оренбургу" с Паршивлюком и Яковлевым, но без Иличевича и Эбесилио

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"Анжи" продолжает свою подготовку к матчу 6-го тура премьер-лиги против "Оренбурга". Команда чередует режим двухразовых тренировок с работой один раз в день.

У махачкалинцев есть потери – Иво Иличевич и Лоренцо Эбесилио занимаются по индивидуальной программе из-за мышечных проблем. Кроме того, свое восстановление от травм продолжают Мохммед Рабиу, Али Гаджибеков и Батраз Хадарцев.

Вместе с тем, в тренировочных занятиях принимают полноценное участие новобранцы команды Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев.

9 сентября "Анжи" отправится в Оренбург, где на следующий день состоится матч.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_gotovitsja_v_otsutstvie_sbornikov040916/

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