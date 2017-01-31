"Анжи" готов расторгнуть контракт с Обертаном, если он найдет себе новую команду

Руководитель пресс-службы "Анжи" Айдемир Даганов подчеркнул, что клуб готов расторгнуть контракт с полузащитником Габриэлем Обертаном, если он найдет себе новую команду. Ранее сообщалось, что 27-летний француз будет представлен в качестве игрока "Кристал Пэлас".

- Сложно сказать, где он окажется, нам об этом ничего не известно, - приводит ТАСС слова Даганова. - Он ведь сейчас ведет поиски клуба как свободный агент, мы этим не занимаемся. Если он найдет клуб, мы готовы будем разорвать с ним соглашение и отпустить.

Обертан подписал с "Анжи" двухлетний контракт перед началом сезона. Однако в декабре у клуба сменился главный акционер, и махачкалинцы объявили, что готовы расстаться с лидерами команды.