"Анжи" – "Енисей": за что назначен пенальти в ворота гостей?

На 56-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Анжи" – "Енисей" (2:1) арбитр Алексей Матюнин назначил пенальти в ворота красноярской команды, с которого Андрес Понсе забил победный гол. За что судья наказал гостей 11-метровым ударом?

Рефери усмотрел нарушение правил в действиях Шамиля Гасанова, пытавшегося в своей штрафной площади отобрать мяч у Адлана Кацаева. Игрок "Анжи" пробросил мяч вперед и упал, закрутившись в полете.

56-я минута матча "Анжи" - "Енисей".

56-я минута матча "Анжи" - "Енисей".

Что послужило причиной падения? В чем заключался фол Гасанова? А не было фола. Кацаев, перепрыгивая через соперника, отставил правую ногу в сторону и зацепился ей за левое бедро игрока "Енисея", симулировав нарушение правил.

56-я минута матча "Анжи" - "Енисей".

56-я минута матча "Анжи" - "Енисей".

Не знаю, как смотрелось единоборство с той позиции, которую занимал Матюнин. Но симуляция видна на видеоповторе.

56-я минута матча "Анжи" - "Енисей".

В этом случае судье и "Енисею" помог бы видеоарбитр. Однако проект ВАР в России завис – не выделены необходимые финансовые средства для его развития. (Александр Бобров)​