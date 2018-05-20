"Анжи" - "Енисей". Сугробов во второй раз сыграет в воротах махачкалинцев

Стали известны составы "Анжи" и "Енисея" на ответный стыковой матч за место в премьер-лиге. Место в воротах махачкалинцев займет 21-летний Владимир Сугробов. Для него это вторая игра за "Анжи" - ранее он защищал ворота команды только в предыдущей встрече против красноярцев (0:3).

"Анжи": Сугробов - Тетрашвили, Армаш, Самарджич, Полуяхтов - Данченко, Бакаев, Антон, Маркелов - Лескано, Поку.

Запасные - Репин, Мусалов, Глебов, Чайковский, Хамдамов, Прудников, Яковлев, Будковский, Калмыков.

"Енисей": Филиппов - Кичин, Жиров, Гасанов - Чичерин, Фатуллаев, Иванов, Семакин, Камеш - Кутьин, Обрадович.

Запасные - Нестеренко, Гарбуз, Рожков, Васильев, Новиков, Мильдзихов, Харитонов, Сердеров, Ломакин, Стеклов, Малоян, Саркисов.

Матч "Анжи" - "Енисей" начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.