"Анжи" дома проиграл "Уфе"

"Анжи" на своем поле в матче 14-го тура чемпионата России уступил "Уфе". Единственный гол на 63-й минуте встречи забил полузащитник Ондржей Ванек. Благодаря этой победе команда Виктора Гончаренко поднялась на девятое место: у "Уфы" – 19 очков после 14 туров, "Анжи" занимает 10-ю строчку в турнирной таблице с 17 баллами.
Чемпионат России
Премьер-лига
14-й тур
Гол: Ванек, 63.
"Анжи": Беленов, Паршивлюк (Яковлев, 69), Лазич, Ямбере (Боли, 87), Мусалов, Тигиев, Гасанов, Маевский, Иличевич (Будковский, 69), Бериша, Обертан.
"Уфа": Лунев, Васин, Аликин, Никитин, Сухов, Стоцкий, Безденежных, Ванек, Обляков (Марсинью, 82), Игбун, Сысуев (Кротов, 76).
Предупреждения: Сухов, 73. Обляков, 79. Безденежных, 82. Яковлев, 90.
Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону), Сафьян (Москва), Лунев (Новосибирск).
19 ноября. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".
Kromvel
Ну посмотрим как Уфа дома с Анжи сыграет
20:14
Al Rains
Будущий тренер ЦСКА опять выигрывает!!!
19:58
Slim Taller
Приятно удивляете уфимцы!
19:01
ИНК
Этот матч проиграл Врба.Состав убожество.Лучшие сидят в запасе,худшие на поле.Видимо он решил что задача не вылететь выполнена и дурью мается.Провальные туры один за другим.На что он рассчитывает?
18:57
KotZombie43484
От души, Уфа!
18:54