18:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" дома проиграл "Уфе"

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"Анжи" на своем поле в матче 14-го тура чемпионата России уступил "Уфе". Единственный гол на 63-й минуте встречи забил полузащитник Ондржей Ванек. Благодаря этой победе команда Виктора Гончаренко поднялась на девятое место: у "Уфы" – 19 очков после 14 туров, "Анжи" занимает 10-ю строчку в турнирной таблице с 17 баллами.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Анжи" – "Уфа" – 0:1 (0:0)

Гол: Ванек, 63.

"Анжи": Беленов, Паршивлюк (Яковлев, 69), Лазич, Ямбере (Боли, 87), Мусалов, Тигиев, Гасанов, Маевский, Иличевич (Будковский, 69), Бериша, Обертан.

"Уфа": Лунев, Васин, Аликин, Никитин, Сухов, Стоцкий, Безденежных, Ванек, Обляков (Марсинью, 82), Игбун, Сысуев (Кротов, 76).

Предупреждения: Сухов, 73. Обляков, 79. Безденежных, 82. Яковлев, 90.

Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону), Сафьян (Москва), Лунев (Новосибирск).

19 ноября. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

Трансляция матча "Анжи" – "Уфа"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Kromvel

Ну посмотрим как Уфа дома с Анжи сыграет

20:14

Al Rains

Будущий тренер ЦСКА опять выигрывает!!!

19:58

Slim Taller

Приятно удивляете уфимцы!

19:01

ИНК

Этот матч проиграл Врба.Состав убожество.Лучшие сидят в запасе,худшие на поле.Видимо он решил что задача не вылететь выполнена и дурью мается.Провальные туры один за другим.На что он рассчитывает?

18:57

KotZombie43484

От души, Уфа!

18:54

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