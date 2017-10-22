"Анжи" дома одержал победу над "Арсеналом" со счетом 3:2 в матче 14-го тура чемпионата России. Голами в составе махачкалинской команды отметились Мирал Самарджич, Арсен Хубулов и Аяз Гулиев. У туляков отличились Сергей Ткачев и Лука Джорджевич.

Отметим, что третий гол "Анжи" не должен был быть засчитан - н а 64-й минуте встречи ошибся первый ассистент Александр Кудрявцев, не зафиксировавший положение "вне игры" у Гулиева, который в момент паса партнера находился за линией офсайда.

Несмотря на победу, "Анжи" по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 12 очков. "Арсенал" с 17-ю баллами остался на девятой строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Арсенал" (Тула) – 3:2 (1:1)

Голы: Самарджич, 7 (1:0). Ткачев, 40 (1:1). Хубулов, 49 - с пенальти (2:1). Гулиев, 64 (3:1). Джорджевич, 65 (3:2).

"Анжи": Лория, Брызгалов, Армаш, Самарджич, Полуяхтов, Хубулов (Яковлев, 69), Афонин, Тетрашвили, Бакаев (Гулиев, 46), Маркелов, Прудников (Кацаев, 90).

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу (Григалава, 33), Альварес, Ткачев (Шевченко, 83), Бурчану, Горбатенко, Максимов (Расич, 83), Кангва, Джорджевич.

Предупреждения: Ткачев, 78. Самарджич, 83. Комбаров, 90+3.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ. Кудрявцев (все Санкт-Петербург), Болотенков (Москва).

22 октября. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

Трансляция матча "Анжи" - "Арсенал" // Турнирная таблица премьер-лиги