"Анжи" до конца сезона продолжит играть на "Анжи Арене"

Генеральный директор "Анжи" Саид Абдулаев отметил, что команда до конца сезона будет проводить домашние матчи на "Анжи Арене". При этом он подчеркнул, что аренда стадиона дорога для клуба.

– Действующий договор со стадионом "Анжи Арена" – дорогостоящий для нас. Говорить о том, что сейчас будет какой-то переезд, неправильно, – цитирует ТАСС Абдулаева. – Стадион "Динамо" не готов для сертификации в премьер-лиге. Мы будем изучать этот вопрос, дадим техзадание, посчитаем затраты, а после этого, наверное, уже в конце сезона, вернемся к обсуждению данного вопроса.