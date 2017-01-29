12:33 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" до конца сезона продолжит играть на "Анжи Арене"

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Генеральный директор "Анжи" Саид Абдулаев отметил, что команда до конца сезона будет проводить домашние матчи на "Анжи Арене". При этом он подчеркнул, что аренда стадиона дорога для клуба.

– Действующий договор со стадионом "Анжи Арена" – дорогостоящий для нас. Говорить о том, что сейчас будет какой-то переезд, неправильно, – цитирует ТАСС Абдулаева. – Стадион "Динамо" не готов для сертификации в премьер-лиге. Мы будем изучать этот вопрос, дадим техзадание, посчитаем затраты, а после этого, наверное, уже в конце сезона, вернемся к обсуждению данного вопроса.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3980368

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