"Анжи" - ЦСКА: Новосельцев и Дзагоев сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы "Анжи" и ЦСКА на матч 11-го тура РПЛ. С первых минут в составе махачкалинской команды сыграет защитник Иван Новосельцев, а у армейцев выйдет хавбек Алан Дзагоев.

Состав "Анжи": Дюпин, Удалый, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Ондуа, Глебов, Долгов, Понсе.

Запасные: Будаков, Гапон, Тетрашвили, Кацаев, Чайковский, Маркелов, Ахъядов.

Состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Дзагоев, Ефремов, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Гордюшенко, Хосонов, Тикнизян, Сигурдссон, Жамалетдинов, Жиронкин, Нисимура.

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