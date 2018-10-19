16:42 | Футбол — РПЛ

"Анжи" - ЦСКА: Новосельцев и Дзагоев сыграют с первых минут

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Стали известны стартовые составы "Анжи" и ЦСКА на матч 11-го тура РПЛ. С первых минут в составе махачкалинской команды сыграет защитник Иван Новосельцев, а у армейцев выйдет хавбек Алан Дзагоев.

Состав "Анжи": Дюпин, Удалый, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Ондуа, Глебов, Долгов, Понсе.

Запасные: Будаков, Гапон, Тетрашвили, Кацаев, Чайковский, Маркелов, Ахъядов.

Состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Дзагоев, Ефремов, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Гордюшенко, Хосонов, Тикнизян, Сигурдссон, Жамалетдинов, Жиронкин, Нисимура.

Анжи - ЦСКА

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