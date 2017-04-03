"Анжи" будет наказан за поддержку команды с использованием системы оповещения стадиона

Глава КДК РФС Артур Григорьянц подчеркнул, что из шести матчей 21-го тура чемпионата России, сыгранных 31 марта, нарушение дисциплинарного регламента были зафиксированы только в двух.

По его словам, "Анжи" будет наказан за поддержку команды с использованием системы оповещения. "Локомотив" оштрафуют за то, что защитник Соломон Кверквелия отказался от обязательного флэш-интервью.

- В матче "Анжи" - "Урал" диктор стадиона использовал громкую связь стадиона для поддержки команды хозяев, - сказал Григрьянц. - "Уфа" - "Локомотив". В перерыве игрок москвичей Кверквелия оказался от обязательного флэш-интервью. (Сергей АСТАХОВ)