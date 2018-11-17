22:53 | Футбол — РПЛ

"Анжи" будет готовиться к трем оставшимся до зимнего перерыва матчам в Махачкале

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"Анжи" возобновил тренировки после паузы в премьер-лиге на матчи национальных сборных, информирует официальный сайт клуба. В субботу вечером желто-зеленые провели занятие на "Анжи Арене", расположенной в Махачкале. 

Занятие продолжалось около двух часов и носило втягивающий характер: первая половина была посвящена беговой работе, вторая - игровым упражнениям.

"Анжи" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков после 14 туров. Следующий матч махачкалинцы проведут дома против "Рубина"

Анжи - Рубин

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Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_vozobnovil_trenirovki171118/

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