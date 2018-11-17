"Анжи" будет готовиться к трем оставшимся до зимнего перерыва матчам в Махачкале

"Анжи" возобновил тренировки после паузы в премьер-лиге на матчи национальных сборных, информирует официальный сайт клуба. В субботу вечером желто-зеленые провели занятие на "Анжи Арене", расположенной в Махачкале.

Занятие продолжалось около двух часов и носило втягивающий характер: первая половина была посвящена беговой работе, вторая - игровым упражнениям.

"Анжи" возобновил тренировки



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К трём оставшимся до конца года матчам команда будет готовиться в Махачкале pic.twitter.com/vJ0Qk2BIDg – ФК "Анжи" (@fc_anji) 17 ноября 2018 г.

"Анжи" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков после 14 туров. Следующий матч махачкалинцы проведут дома против "Рубина".

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