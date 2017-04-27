"Анжи" благодаря трем пенальти от Безбородова спасся от поражения в игре с "Томью"

В матче 25-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле сыграл вничью с "Томью" – 3:3. Хет-трик оформил Арсен Хубулов, причем все три свои гола он забил с пенальти. Отметим, что одиннадцатиметровый, который спас хозяев от поражения, был назначен за фол Даниила Большунова, который вывел гостей вперед за несколько минут до этого.

Напомним, что эту встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым, назначенным на дерби ЦСКА и "Спартака" в 26-м туре. Томичи остались на последнем месте в таблице. "Анжи" занимает 12-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Томь" (Томск) – 3:3 (1:1)

Голы: Соболев, 25 (0:1). Хубулов, 29 - с пенальти (1:1). Хубулов, 51 - с пенальти (2:1). Гвинейский, 70 (2:2). Большунов, 90+3 (2:3). Хубулов, 90+7 - с пенальти (3:3).

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов (Брызгалов, 55), Хубулов, Тетрашвили, Гулиев, Кацаев, Будковский (Прудников, 46), Форбс (Эззатоллахи, 74).

"Томь": Мелихов, Сасин, Митерев, Осипов, Карымов, Попов (Букачев, 66), Чуперка, Гвинейский (Салахутдинов, 87), Голышев, Пугин, Соболев (Большунов, 77).

Предупреждения: Голышев, 27. Хубулов, 37. Осипов, 45+1. Соболев, 47. Митерев, 50. Гулиев, 64. Букачев, 83. Большунов, 90+6. Карымов, 90+6.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ. Веретешкин (все Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).

27 апреля. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".

Трансляция матча

Безбородов не назначил пенальти в ворота "Томи" //

Безбородов правильно назначил пенальти в пользу "Анжи" //

Безбородов правильно назначил второй пенальти в ворота "Томи" //

Безбородов правильно назначил третий пенальти в ворота "Томи