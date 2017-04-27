"Анжи" благодаря трем пенальти от Безбородова спасся от поражения в игре с "Томью"

В матче 25-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле сыграл вничью с "Томью" – 3:3. Хет-трик оформил Арсен Хубулов, причем все три свои гола он забил с пенальти. Отметим, что одиннадцатиметровый, который спас хозяев от поражения, был назначен за фол Даниила Большунова, который вывел гостей вперед за несколько минут до этого.
Напомним, что эту встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым, назначенным на дерби ЦСКА и "Спартака" в 26-м туре. Томичи остались на последнем месте в таблице. "Анжи" занимает 12-ю строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
25-й тур
"Анжи" (Махачкала) – "Томь" (Томск) – 3:3 (1:1)
Голы: Соболев, 25 (0:1). Хубулов, 29 - с пенальти (1:1). Хубулов, 51 - с пенальти (2:1). Гвинейский, 70 (2:2). Большунов, 90+3 (2:3). Хубулов, 90+7 - с пенальти (3:3).
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов (Брызгалов, 55), Хубулов, Тетрашвили, Гулиев, Кацаев, Будковский (Прудников, 46), Форбс (Эззатоллахи, 74).
"Томь": Мелихов, Сасин, Митерев, Осипов, Карымов, Попов (Букачев, 66), Чуперка, Гвинейский (Салахутдинов, 87), Голышев, Пугин, Соболев (Большунов, 77).
Предупреждения: Голышев, 27. Хубулов, 37. Осипов, 45+1. Соболев, 47. Митерев, 50. Гулиев, 64. Букачев, 83. Большунов, 90+6. Карымов, 90+6.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ. Веретешкин (все Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).
27 апреля. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".
Безбородов не назначил пенальти в ворота "Томи" //
Безбородов правильно назначил пенальти в пользу "Анжи" //
Безбородов правильно назначил второй пенальти в ворота "Томи" //
Безбородов правильно назначил третий пенальти в ворота "Томи
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fctomtomsk#НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #АнжиТомь 2:3 90+3' Даниил Большунов pic.twitter.com/BoAX32AdFr– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #АнжиТомь 3:3 90+7' Арсен Хубулов (Пенальти) (Хет-трик) pic.twitter.com/DWI9gtoTQE– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 апреля 2017 г.
ненавижу_Мойшу_Каца
Судил, что видел. Это и называется объективное и непредвзятое судейство)) т.е. Кони и пороси должны понять, что пощады не будет - любая грубость будет жестоко наказываться ( невзирая на истошные крики и жестикуляции Глушака)))
22:25
zoolord
А что в дерби, теперь все стало ясно. Три пеналя в ворота Спартаку, пару удалений. Вообщем можно сразу готовиться к Томи.
22:17
gayduk
И это чмо будет судить дерби? Не допустим!
22:16
изсибири
Судя по комментам, у нас лишь две причины для нытья: 1) не поставил пенальти 2) поставил слишком много пенальти )))
22:13
Neuturungal
Анжи надо в отправить в пердив. При честном судействе не выиграть у Зенита - это надо было умудриться. При ТАКОМ судействе как сегодня не выиграть у Томи - это вообще картина Репина "Приплыли!"
22:12
ненавижу_Мойшу_Каца
Просто столичным миллионерам влом ездить в далекий и холодный Томск, поэтому задачу слить "неудобную" команду в ФНЛ никто не снимал.
22:11
spartak ekspress
недаром говорят что зенит и анжи друзья там попили очки тут помог
21:57
Островзаячий
Свинству Бой! Интересно, что будет в дерби? Три удаления, три пенальти, три гола....330... каждому....согласен.-----------Пора сдавать билеты.Мы же просто выбежим на поле.Если будет повтор Анжи.
21:56
Andrew Arshavin
Это уже днище российского футбола. Устроить показательную порку молодой поросли, которая в кои веки вышла на реальную игру с профи и достойно побеждала - это ли не убийство отечественного футбола? О каком развитии этой игры в нашей стране можно говорить после просмотра такой игры? "Хоть из кожи вон лезь - всё равно тебя зароют..." Вот вывод для тех, кто хочет стать завтрашним днем нашего футбола. Это в преддверии ЧМ-18... И какие ещё нужны доводы о продажности (а может, тупости) наших судей?
21:55
oleg2rus
Саида Эхзатолкали
21:54
Баск
Если бы Безюородов нормально судил было бы 4 пенальти в ворота Томи.
21:53
resifi
Рабинер: "Как убивали Томь"
21:52
maverick007
Кажется, куда уж хуже? Ан нет, в следующем матче очередное дно пробивается."Отличный" сезон!
21:48
Островзаячий
Начальник департамента судейства, что скажете пора мне на поле.Уж я покажу класс.Мне даже помощников не надо.Сам всё увижу.Подавайте в оставку.Рядовой матч и такое.Только не пишите, что Томь вингата, не умеют в футбол играть.
21:47
sakusda
куртки замшевых тоже три...и и этот чемпионат борется за звание чемпионата высокой культуры быта
21:47
oleg2rus
А томь то мужики... а вот анжи жертва судейского произвола...они бы и так доказали что сильнее пацанов но судья все испортил... Блин.. прям северный поток 2.. НАДОЕЛО УЖЕ ВСЕ ЕЩЕ ПОСЛЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
21:46
Dexty_07
Безбородова за такое надо на Колыму! Что вообще твориться в ЧР?! Это дурдом какой то....а потом наши горе команды проигрывают любителям в Европе ибо 3 пенальти (причем последний на 97 минуте) - такой беспредел трудно представить в цивилизованном мире
21:45
Свинству Бой!
Интересно, что будет в дерби? Три удаления, три пенальти, три гола....330... каждому....согласен.
21:44
okini
С нетерпением жду писанину како-нибудь рабинера под названием "что творил Безбородов"
21:42
LEHAAAAAAAAA
У судей походу крыша поехала. Что вообще за клоунада творится?? Сначала три красные карточки теперь три пенальти.
21:41
Vorlod
засудили анжуйцев , пенальти должно было быть четыре , и играть надо 100 минут, а не 97.
21:40
trv71
Наверное, поставил 1Х.
21:39
glazun.de
Опять судья продажная?
21:39
resifi
Перед дерби судейство Безбородова конкретно напрягает! Как бы он хрюшек в нашем матче раньше времени короновать не начал!
21:39
24 октября
Referee Challange!!! 1. Еськов (Зенит-Урал). Я удалил трёх игроков и передаю вызов судье Чистякову. 2. Чистяков (Тюмень-Факел). Я назначил три пенальти в ворота гостей за 15 минут и передаю вызов Безбородову. 3. Безбородов Окей. (Анжи-Томь) Я назначил борзым пацанам три пенальти, причем последний на 7й минуте при добавленных пяти. Передаю вызов сам себе. Ждём ЦСКА-Спартак....
21:38
Haiaxi
На прошлой неделе воронежскому Факелу 3 пенальти поставили, теперь и до РПФЛ добрались.
21:38
0500
€
21:36
30 лет за ЦСКА!
Мля, ещё один скандал....
21:36
Вячедин
Вот подлец!
21:36
изсибири
Однако хэт-трики с пенальти у нас становятся модными ) Второй за неделю уже )
21:36