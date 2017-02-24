"Анжи" арендовал у "Рубина" вратаря Александра Фильцова, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2016/17. 27-летний голкипер начал текущий сезон также в аренде в тульском "Арсенале", провел три матча в чемпионате России и пропустил 6 голов.

Среди прочих заявку аутсайдера пополнил полузащитник "Ростова" Саид Эззатоллахи. 20-летний иранский легионер перебрался в "Анжи" на правах аренды до конца текущего сезона.

В официальную заявку на сезон, согласно официальному сайту РФПЛ, были также внесены вратари Дмитрий Герасимов и Юрий Шлеев; защитники Камиль Агаларов, Рустам Мачилов, Максим Белый, Томас Фибель, Александр Жиров; полузащитники Гаджи Аджиев, Саид Эззатоллахи, Аяз Гулиев, Никита Адамов, Дмитрий Кудряшов, Камиль Закиров; нападающие Александр Прудников, Арсанбег Муртазалиев, Гамид Агаларов, Иван Иванченко, Шамиль Муртузалиев.

Ранее сообщалось, что 33-летний полузащитник Дмитрий Кудряшов может стать тренером махачкалинского клуба. Он уже выступал за "Анжи" в сезоне-2005. Последним клубом в его карьере был "Спартак-2".

Осторожно, окно в РФПЛ закрывается! Live