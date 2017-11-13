"Анжи Арена" сертифицирована еще на два года

"Анжи Арена" успешно прошел сертификацию РФС. Вопросами сертификации стадионов занимается отдел лицензирования и сертификации РФС. Ранее домашний стадион "Анжи" уже проходил эту процедуру.

Летом в Махачкале была комиссия РФС, которая проводила инспекционное обследование всей инфраструктуры на стадионе "Анжи Арена". После устранения всех замечаний и выполнения всех рекомендаций уже в Москве, в Доме футбола, состоялось заседании комиссии, на котором было принято решение о присвоении стадионам сертификатов первой и четвертой категории.

– С нашей стороны в процессе участвовали руководство стадиона и клуб. Практически по всем параметрам "Анжи Арена" соответствует высшей категории. Вопросы безопасности, спортивной составляющей, инфраструктуре, состоянию поля, площади подтрибунных помещений, инвентарю. Стоит также добавить, что присвоенная первая категория позволяет проводить на "Анжи Арене" матчи под эгидой УЕФА, - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.