"Анжи" - "Ахмат": стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 29-го тура РФПЛ между "Анжи" и "Ахматом". Полузащитник грозненцев Олег Иванов остался в запасе. Полностью заявки выглядят так:

"Анжи": Будаков – Армаш, Мусалов, Самарджич, Полуяхтов – Тетрашвили, Антон – Данченко, Лескано, Хубулов – Прудников. Запасные: Сугробов, Репин, Глебов, Чайковский, Хамдамов, Маркелов, Яковлев, Будковский, Калмыков, Поку.

"Ахмат": Городов – Уициев, Семенов, Анхель, Мохаммади – Родолфу, Швец – Исмаэл – Митришев, Балай, Бериша. Запасные: Шепляков, Плиев, Иванов, Кацаев, Гиголаев, Кадыров, Бацуев, Роши, Ахъядов, Мбенг, Умаев, Лео Жаба.

Матч "Анжи" – "Ахмат" состоится сегодня в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.