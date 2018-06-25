"Анжи-2" не будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне

В сезоне-2018/19 в ПФЛ не будет выступать "Анжи-2", сообщает официальный сайт клуба из Махачкалы.

- В минувшем сезоне "Анжи-2" под руководством Анзура Садирова занял предпоследнее шестнадцатое место в зоне "Юг" первенства России среди команд клубов ПФЛ (второй дивизион). Костяк команды составляли футболисты, переросшие уровень молодежного первенства, но не проходящие на сегодняшний день в основную команду, - говорится в сообщении. - В связи с неудовлетворительными спортивными результатами и низкой эффективностью, дальнейшее функционирование фарм-клуба признано нецелесообразным в нынешней экономической ситуации, с которой клуб также вынужден считаться. Воспитанники клубной Академии в новом сезоне получат игровую практику в молодежной команде "Анжи".

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