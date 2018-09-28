Анюкову - 36. Капитан "Зенита" отмечает день рождения

Капитану "Зенита" Александру Анюкову сегодня, 28 сентября, исполняется 36 лет. Футболист защищает цвета сине-бело-голубых с 2005 года.

До переезда в Санкт-Петербург Анюков выступал за "Крылья Советов". Клуб уговаривал его остаться, но его желание играть за "Зенит" оказалось сильнее.

Теперь Анюков - рекордсмен питерской команды по числу матчей в качестве капитана. Он - четырехкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Суперкубка страны, обладатель Кубка России (2010), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной России выступал с 2004 по 2013 гол. Провел все пять матчей россиян на чемпионате Европы 2008 года и стал бронзовым призером.

На днях в матче в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России против "Волгаря" Анюков забил гол, который стал для него первым в составе основы "Зенита" за шесть лет. Защитник откликнулся на дальнюю передачу, ворвался в штрафную и в касание пробил мимо вратаря.

Последний раз он отличался 11 ноября 2012 года в матче чемпионата России против "Волги" (2:1). Всего за карьеру футболист отличился 19 раз.