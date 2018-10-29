19:45 | Футбол — РПЛ

Анюков проводит 400-й матч за "Зенит"

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Защитник "Зенита"  Александр Анюков вышел на замену в матче 12-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Это его 400-й матч за команду.

36-летний Александр Анюков выступает за "Зенит" с 2005 года после перехода из "Крыльев Советов". Вместе с командой он четырежды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок России, стал победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

 

Все о чемпионате России - здесь.

Крылья Советов - Зенит

 

Результаты опроса

6465 чел.

Как закончится матч 12-го тура РПЛ "Рубин" - "Спартак"?
40.0%
Победой "Рубина"
25.3%
Вничью
34.6%
Победой "Спартака"

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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