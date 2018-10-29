Анюков проводит 400-й матч за "Зенит"

Защитник "Зенита" Александр Анюков вышел на замену в матче 12-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Это его 400-й матч за команду.

36-летний Александр Анюков выступает за "Зенит" с 2005 года после перехода из "Крыльев Советов". Вместе с командой он четырежды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок России, стал победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Все о чемпионате России - здесь.