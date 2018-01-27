Анюков продлил контракт с "Зенитом"

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Александром Анюковым. Соглашение с футболистом рассчитано до конца следующего сезона. Анюков будет выступать в роли играющего тренера за "Зенит-2".

Напомним, что Анюков присоединился к "Зениту" в 2005 году и за 13 сезонов провел 389 матчей, забил 12 мячей и сделал 29 результативных передач. Он четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.

Сергей Фурсенко: "Надеюсь, Анюков согласится стать играющим тренером" //

Вячеслав Малафеев: "Дзюба отправился на лечение.

Шатов, Новосельцев и Анюков будут работать с "Зенитом-2"