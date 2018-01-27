15:25 | Футбол — РФПЛ

Анюков продлил контракт с "Зенитом"

Александр АНЮКОВ и Артем ДЗЮБА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Александр АНЮКОВ и Артем ДЗЮБА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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"Зенит" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Александром Анюковым. Соглашение с футболистом рассчитано до конца следующего сезона. Анюков будет выступать в роли играющего тренера за "Зенит-2".

Напомним, что Анюков присоединился к "Зениту" в 2005 году и за 13 сезонов провел 389 матчей, забил 12 мячей и сделал 29 результативных передач. Он четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.

Сергей Фурсенко: "Надеюсь, Анюков согласится стать играющим тренером" // 
Вячеслав Малафеев: "Дзюба отправился на лечение.
Шатов, Новосельцев и Анюков будут работать с "Зенитом-2"

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-01-27-aleksandr-anyukov-prodlil-kontrakt-s-klubom.htm

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Джаггер555

Бомжарик мог поиграть еще, а будет в зените 2 тухнуть.

19:22

s10egigloblgp0kr

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

19:12

zema1905

Саша - лошара

18:57

паоло росси

акробат Да, Саша, деньги воистину решуют всё. Говорил же, что завершать будешь в Самаре - 2,3 сезона мог бы спокойно поиграть. Все, кто более менее с тобой знаком, понимают, что тренер то из тебя никакой - ты двух слов связать не можешь, а без элементарного среднего образования в этом деле толку не будет. Успехов...--------------------------свинское мнение очень важно для нашего саши

16:23

акробат

Да, Саша, деньги воистину решуют всё. Говорил же, что завершать будешь в Самаре - 2,3 сезона мог бы спокойно поиграть. Все, кто более менее с тобой знаком, понимают, что тренер то из тебя никакой - ты двух слов связать не можешь, а без элементарного среднего образования в этом деле толку не будет. Успехов...

15:56

Tribunal Z

Один из последних великих футболистов, до сих пор ещё играющих, обладатель почти всех титулов))) Саша респект!

15:46

punch_s

Достойный поступок от руководства клуба

15:33