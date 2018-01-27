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Анюков летит на сборы с "Зенитом-2"

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27 января в День снятия блокады игроки и тренерский штаб "Зенита-2" возложили цветы к памятнику защитникам Ленинграда на площади Победы, после чего отправились в аэропорт, чтобы вылететь на сборы в Турцию. Вместе с дублем поехал Александр Анюков. Олега Шатова, Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева на церемонии возложения цветов не было. (Егор БЫЧКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Tribunal Z

чего то в ролике Анюкова и близко не было, как и Зырянова

16:02