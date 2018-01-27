Анюков летит на сборы с "Зенитом-2"

27 января в День снятия блокады игроки и тренерский штаб "Зенита-2" возложили цветы к памятнику защитникам Ленинграда на площади Победы, после чего отправились в аэропорт, чтобы вылететь на сборы в Турцию. Вместе с дублем поехал Александр Анюков. Олега Шатова, Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева на церемонии возложения цветов не было. (Егор БЫЧКОВ)

Зенит-2 перед отлетом на сбор возложил цветы к памятнику защитникам Ленинграда. Шатова, Дзюбы, Новосельцева и Кержакова-мл не было, Анюков приехал последним. pic.twitter.com/PgIvegKv3H – Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 27 января 2018 г.