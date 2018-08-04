Антуражное видео с репетиции симфонического оркестра, который выступит перед матчем "Локомотив" - "Спартак"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своем Инстаграме опубликовал видео с репетиции симфонического оркестра, который сегодня, 4 августа, сыграет на матче 2-го тура Российской премьер-лиги между железнодорожниками и "Спартаком". Встреча на "РЖД Арене" начнется в 19.00 по московскому времени.
Друзья, сегодня особенный день - дерби с нашим самым принципиальным соперником - московским "Спартаком"! #LokoSpartak Мы решили, что такой день требует особенной аранжировки. С гордостью представляем на "РЖД Aрене"🏟 Вниманию наших болельщиков и вниманию наших гостей мега проект 🔝🎸🎺🎻🎬Симфоническое Кино @symphokino Приходите! Получайте удовольствие! Болейте и поддерживайте! 🚂💪 До встречи в Черкизове, начиная с 17:00! #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда
Как отмечает пресс-служба железнодорожников, впервые в России на стадионе сыграет симфонический оркестр. Гитарист и один из основателей легендарной группы "Кино" Юрий Каспарян сыграет лучшие композиции коллектива в сопровождении оркестра.
Напомним, сегодня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 32 градусов. Спасатели рекомендуют в жару пить больше воды, носить светлую одежду и головной убор.
"Локомотив" – "Спартак": Российская премьер-лига, 2-й тур, 4 августа 2018 года, онлайн-трансляция матча в 19.00 (по московскому времени)